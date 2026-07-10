Violenza dei 30 secondi l’ex hostess | Ho pagato un prezzo molto alto Noi lavoratrici rassegnate a subire qualunque cosa
Un'ex hostess ha dichiarato di aver pagato un prezzo molto alto dopo aver denunciato nel 2018 un ex sindacalista per violenza sessuale. La donna ha riferito di aver subito una violenza durata circa 30 secondi e di essere rassegnata a tollerare qualsiasi cosa, sottolineando la pressione e le conseguenze che ha affrontato. La vicenda si conclude con un senso di sollievo, in attesa di eventuali sviluppi legali.
Milano, 10 luglio 2026 – Sollievo. Per quella che si spera essere la fine di una vicenda per cui “ho pagato un prezzo molto alto”. Si esprime così Barbara D’Astolto, la ex hostess che nel 2018 denunciò per violenza sessuale un ex sindacalista. La donna, all’epoca, lavorava all’aeroporto di Malpensa. L’uomo è stato condannato nel processo di appello bis, dopo due assoluzioni, motivando le quali i giudici avevano sostenuto che la vittima degli abusi si sarebbe potuta sottrarre alle violenze, approfittando di una finestra di tempo “ di 30 secondi ”. https:www.quotidiano.netvideocronacatorna-leredita-delle-donne-festival-della-parita-di-genere-p49vdqgh La reazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
She Came Home Early to Propose a Surprise to Her Husband—Then Saw a Woman Hiding Under the Closet!
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