Violenza dei 30 secondi l’ex hostess | Ho pagato un prezzo molto alto Noi lavoratrici rassegnate a subire qualunque cosa

Notizia in breve

Un'ex hostess ha dichiarato di aver pagato un prezzo molto alto dopo aver denunciato nel 2018 un ex sindacalista per violenza sessuale. La donna ha riferito di aver subito una violenza durata circa 30 secondi e di essere rassegnata a tollerare qualsiasi cosa, sottolineando la pressione e le conseguenze che ha affrontato. La vicenda si conclude con un senso di sollievo, in attesa di eventuali sviluppi legali.