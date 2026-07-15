La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato il nostro paese per la gestione di un caso di violenza domestica. Da Strasburgo arriva una sentenza che critica il linguaggio usato in un procedimento giudiziario italiano. In quella occasione, una donna minacciata con una lama al collo è stata considerata dagli investigatori come uno scherzo, definito “una goliardia”.

U na donna minacciata con una lama contro la pelle del collo è una scena drammatica per chiunque dovesse esserne testimone, ma per chi doveva indagare sul fatto, è stata semplicemente una banale goliardia: «un brutto scherzo» per l’esattezza. Una frase questa, scritta in un fascicolo giudiziario, che fotografa la distanza siderale che spesso separa chi subisce abusi e le aule di tribunale. Una distanza che la Cedu, la Corte europea dei diritti dell’uomo, ha pesantemente censurato, condannando l’Italia per aver affrontato una delicata vicenda di violenza domestica con un approccio intriso di pregiudizi. Femminicidi e violenza di genere, perché abbiamo davvero bisogno di dati pubblici X La violenza domestica non è un “brutto scherzo”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La Corte europea dei diritti dell'uomo ha censurato il nostro Paese per la gestione di un caso di violenza domestica. Da Strasburgo arriva una dura sentenza per il linguaggio utilizzato in un tribunale italiano

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Rapporto tra diritto penale e diritto tributario: finalmente il legislatore si adegua

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