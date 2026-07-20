L’indagine antimafia prosegue senza escludere altre piste, secondo quanto dichiarato da un rappresentante delle autorità. Le audizioni di un avvocato e di una testimone hanno fornito indicazioni che hanno indirizzato le indagini su un percorso specifico. Non ci sono state conclusioni definitive e le indagini continuano a considerare diverse possibilità. La posizione ufficiale rimane aperta a ulteriori sviluppi, mantenendo la possibilità di approfondimenti su vari filoni investigativi.

ROMA – “Non ho chiuso ad altre piste. La differenza è che le indicazioni emerse durante le audizioni dell’avvocato Trizzino e di Lucia Borsellino ci hanno portato su un percorso. E questo percorso ha svelato, e l’ho detto più volte e lo ripeto e ne sono convinta, il nido di vipere della procura di Palermo, dove ha avuto un ruolo anche qualcuno che allora era nella procura di Palermo”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, intervenendo a Filorosso, il programma di Rai 3 condotto da Antonino Monteleone con Adele Grossi, all’indomani del 34° anniversario della strage di via D’Amelio, nella quale il 19 luglio 1992 persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Antimafia, Colosimo: “Non ho chiuso ad altre piste”

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