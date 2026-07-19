La presidente della Commissione parlamentare Antimafia ha affermato che l’obiettivo dell’organismo è restituire alla collettività la memoria di Borsellino, senza riferimenti a specifiche fazioni politiche. Ha sottolineato l’impegno della commissione nel proseguire le indagini sulle stragi mafiose e sulle circostanze della morte del magistrato e degli agenti della scorta. La posizione si concentra sul lavoro di approfondimento senza coinvolgimenti politici diretti.

La presidente dellaCommissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, rilancia il lavoro dell’organismo parlamentare sulle stragi mafiose e sulle vicende ancora controverse legate alla morte diPaolo Borsellinoe degli agenti della sua scorta. Intervenendo a Palermo durante l’iniziativa“Parlate di mafia“, organizzata da Fratelli d’Italia in occasione dell’anniversario della strage di via D’Amelio, Colosimo ha rivendicato la volontà della Commissione di affrontare la memoria di quei fatti senza una lettura di parte. “La mia commissione, la nostra commissione, la commissione del Parlamento italianonon vuole rubare niente a nessuno“, ha dichiarato, “Vuole restituire Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli e tutti gli agenti della scorta all’Italia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Colosimo: ‘La Commissione Antimafia vuole restituire Borsellino all’Italia, non a una parte politica’

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