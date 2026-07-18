Mafia Meloni elogia Colosimo | Il suo lavoro in Antimafia è encomiabile Orgoglio per Fratelli d' Italia
Il lavoro della commissione antimafia, guidata da Chiara Colosimo, per fare chiarezza sulla strage di via D’Amelio è stato definito encomiabile. La premier ha espresso orgoglio per l’impegno della commissione nel restituire la verità agli italiani. La presidente della commissione ha condotto inchieste e audizioni sul caso, contribuendo a approfondire le responsabilità e i fatti legati all’attentato. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico del governo.
"Il lavoro encomiabile della commissione antimafia presieduta da Chiara Colosimo per restituire agli italiani la verità sulla strage di via D'Amelio è un punto d'orgoglio per Fratelli d'Italia. Il ringraziamento pubblico di Lucia Borsellino conferma che la via è quella giusta. Non arretreremo di un millimetro". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo che la sorella del magistrato ucciso da Cosa Nostra ha ringraziato il governo su quanto sta facendo per far venire a galla quanto accaduto in quegli anni di paura, infiltrazioni e strani legami tra mondi diversi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Notizie e thread social correlati
Vietato criticare la commissione Antimafia, Colosimo querela attivista contro la mafia: “Vuole scoraggiarci”Un attivista coinvolto nel dibattito sulla criminalità organizzata ha ricevuto una querela dalla presidente della commissione Antimafia, accusandolo...
Il comizio in via D'Amelio dello scorso anno, Chiara Colosimo querela l'attivista antimafia Jamil El SadiChiara Colosimo ha presentato una querela nei confronti dell’attivista antimafia Jamil El Sadi per un intervento tenuto durante un comizio a Palermo...
Mafia, Meloni elogia Colosimo: Il suo lavoro in Antimafia è encomiabile. Orgoglio per fraIl lavoro encomiabile della commissione antimafia presieduta da Chiara Colosimo per restituire agli italiani la verità sulla strage di via D'Amelio è un punto d'orgoglio per Fratelli d'Italia. Il rin ... msn.com
Mafia: Meloni, bene approvazione Ddl 'Liberi di scegliere', tassello fondamentale -2-(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 lug - Meloni quindi ringrazia la presidente della commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo, la ... ilsole24ore.com