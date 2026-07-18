Mafia Meloni elogia Colosimo | Il suo lavoro in Antimafia è encomiabile Orgoglio per Fratelli d' Italia

Notizia in breve

Il lavoro della commissione antimafia, guidata da Chiara Colosimo, per fare chiarezza sulla strage di via D’Amelio è stato definito encomiabile. La premier ha espresso orgoglio per l’impegno della commissione nel restituire la verità agli italiani. La presidente della commissione ha condotto inchieste e audizioni sul caso, contribuendo a approfondire le responsabilità e i fatti legati all’attentato. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico del governo.