Il concerto di Bad Bunny a Milano è stato annullato all’ultimo momento. Sconocchia, rappresentante di AssoConcerti, ha commentato che la gestione dell’emergenza ha mostrato il livello di professionalità degli organizzatori. La comunicazione ai fan è stata effettuata senza ulteriori dettagli sul motivo dell’annullamento. La decisione ha provocato delusione tra i biglietti acquistati e ha sollevato discussioni sulla pianificazione degli eventi futuri.

MILANO – “Sento l’esigenza di esprimere, a nome dell’associazione che rappresento, ma soprattutto a titolo personale, un punto di vista fuori dal coro. Il sottoscritto ha vissuto un’epoca in cui la musica era segnata da una profonda divisione tra i “giovani” e quelli che venivano definiti i “matusa”, divisione che sottintendeva, al di là di una differenza generazionale, una diversa visione della vita e del mondo. Ora, dai commenti apparsi in questi giorni su giornali e social relativi ad alcuni grandi eventi che si stanno tenendo in Italia in questa stagione, mi sembra di ritrovare un atteggiamento “vecchio”, di chi non ama i colori e preferirebbe un mondo grigio, forse invidioso di chi invece vuole e sa ancora divertirsi stando insieme, ascoltando della buona musica insieme ai propri amici. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - Annullamento concerto di Bad Bunny a Milano, Sconocchia (AssoConcerti): “La gestione dell’emergenza dimostra il livello di professionalità raggiunto dagli organizzatori”

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Nelle immagini i primi soccorsi agli spettatori colpiti dalla grandinata che si è abbattuta all'ippodromo La Maura di Milano e che ha portato alla sospensione e poi all'annullamento del concerto di Bad Bunny. Concerto che l'organizzazione ha fatto sapere non s x.com

Il secondo concerto sold out di Bad Bunny a Milano, in Italia, è stato annullato a causa di temporali e forti piogge. Lo spettacolo era già iniziato. reddit

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