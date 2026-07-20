Il concerto di Bad Bunny è stato sospeso a causa di un'emergenza improvvisa. Gli organizzatori hanno spiegato che la gestione dell'evento ha richiesto mesi di preparazione e ha coinvolto questura, vigili del fuoco, Protezione civile, Areu, Comune e servizi di sicurezza. La risposta coordinata dei vari enti ha permesso di affrontare l'evento eccezionale, garantendo la sicurezza del pubblico e applicando le procedure previste. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza.

"La gestione dell'emergenza ha confermato l'efficacia del sistema di sicurezza e delle procedure predisposte, frutto del lavoro congiunto di questura, prefettura, vigili del fuoco, Protezione civile, Areu, Comune di Milano, organizzazione, servizi di Safety e Security e della preziosa collaborazione del pubblico. L'episodio di sabato sera non mette in discussione l'idoneità dell'Ippodromo Snai La Maura, oggi principale spazio della città dedicato ai grandi eventi musicali". È la nota di Live Nation, organizzatore del concerto di Bad Bunny di sabato 18 luglio all'Ippodromo Snai La Maura di Milano e interrotto a causa dell'improvviso peggioramento delle condizioni meteorologiche, caratterizzato da un violento temporale accompagnato da una grandinata di eccezionale intensità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Concerto di Bad Bunny sospeso, gli organizzatori: "Emergenza eccezionale, gestita grazie a mesi di lavoro"

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Al concerto di Bad Bunny a Milano spettatori feriti dalla violenta grandinata: i soccorsi

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