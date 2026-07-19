Arrestato Andrew Tate con il fratello Tristan le accuse di stupro e pedopornografia per gli influencer della manosfera

Andrew e Tristan Tate, noti influencer della «manosfera», sono stati arrestati a Miami. La polizia ha eseguito il fermo in seguito a una richiesta di estradizione avanzata dalla Gran Bretagna. Le accuse rivolte ai due riguardano stupro e pedopornografia. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media, suscitando molta attenzione sull’arresto dei fratelli.

Andrew e Tristan Tate, i fratelli influencer noti per il loro seguito nella «manosfera», sono stati arrestati a Miami. Il fermo arriva in seguito a una richiesta di estradizione presentata dalla Gran Bretagna. Contro Andrew Tate, 39 anni, sono stati formulati sette capi d’imputazione per stupro, tre per favoreggiamento della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, tre per lesioni personali e altri 19 capi legati a immagini di minori e pornografia estrema. Tristan Tate, 38 anni, deve invece rispondere di violenza sessuale, due accuse di stupro e tre di organizzazione o agevolazione della tratta a scopo di sfruttamento sessuale. 🔗 Leggi su Open.online

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Why U.S. Marshals Just Arrested Andrew Tate and Tristan Tate in Florida

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Andrew Tate arrestato con il fratello a Miami: l’influencer della manosfera era stato incriminato per stuproAndrew e Tristan Tate, fratelli britannici noti come influencer, sono stati arrestati a Miami.

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Perché continuano ad arrestare Andrew Tate e poi lo rilasciano? reddit