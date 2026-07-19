A Miami sono stati arrestati i fratelli Andrew e Tristan Tate, accusati di violenza sessuale e tratta di esseri umani. La richiesta di estradizione proviene dal Regno Unito.

Sono stati arrestati a Miami i fratelli Andrew e Tristan Tate e accusati di violenza sessuale e tratta di esseri umani in Gran Bretagna (paese che ne ha chiesto l’estradizione). “Il mandato di arresto rimane secretato, ma il motivo dell’arresto è ora chiaro”, ha scritto il quotidiano londinese The Sun. La Procura della Corona britannica ha autorizzato nuove accuse di stupro, violenza sessuale, tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, lesioni personali e altri reati. Andrew deve rispondere di un totale di 42 capi d’accusa, mentre Tristan di 17, relativi a sette presunte vittime e a episodi che si sarebbero verificati tra il 2010 e il 2017. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Arrestan a Andrew y Tristan Tate en Miami

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