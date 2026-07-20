Il caso di Mario Roggero si è arricchito di una nuova voce, forse non adeguatamente forte a livello politico ma sicuramente dirompente a livello mediatico: è quella di Elon Musk, che da X ha commentato il caso in modo molto critico, schierandosi dalla parte del gioielliere. Rispondendo al post di un utente del social che esprimeva indignazione per la sentenza di condanna emessa contro il gioielliere, Musk ha scritto che “si tratta di una follia! Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano questa condanna”. Non è la prima volta che Musk si trova a commentare la cronaca italiana, anche con toni forti e decisi come questi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Anche Musk sta con Roggero: "Una follia. Il giudice e il pm meritano una condanna"

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