Giordana Angi nuova prof di Amici 26? In corsa per sedere sulla cattedra di canto

Si parla di un possibile cambio nel cast di Amici 26, con voci che indicano Giordana Angi come candidata a sostituire Anna Pettinelli come insegnante di canto. La cantante e autrice sarebbe in corsa per ottenere il ruolo, secondo indiscrezioni non confermate. Nessuna comunicazione ufficiale è arrivata finora, né dettagli sui tempi o sulla conferma del cambio. La produzione non ha commentato le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane.

Giordana Angi prenderà il posto di Anna Pettinelli nella prossima edizione di Amici?. Cambiamenti in vista ad Amici 26, stando ai rumors potremmo vedere Giordana Angi in un ruolo diverso, quello di professoressa di canto. In questi anni è spesso approdata nel talent, questa volta la redazione potrebbe affidarle una cattedra. Giordana Angi ad Amici (Screen Witty Tv) Nelle scorse settimane il settimanale Chi ha svelato che Anna Pettinelli non tornerà ad Amici nella prossima edizione e sembra che a sostituirla potrebbe essere proprio la cantautrice. Questo è ciò che ha svelato All Music Italia: “È quanto ci risulta da fonti vicine alla produzione: la cantautrice, che con il talent di Maria De Filippi ha un legame lungo ormai otto anni, sarebbe in corsa per sedere sulla cattedra di canto nella prossima edizione del programma”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Segui gli aggiornamenti su Amici.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giordana Angi - Quando poi ci lasceremo (Acoustic Version)

Notizie e thread social correlati

Amici 26, ecco la nuova prof di canto: gli indizi che alimentano l’ipotesi del grande cambiamentoSi fa strada l’ipotesi che una nota cantante possa diventare insegnante di canto nella prossima edizione di Amici.

Intervista a Giordana Angi: “In Quando poi ci lasceremo canto l’importanza di mantenere vivo un legame quando cambiano i sentimenti. Sanremo 2027? Solo con la canzone giusta”Il 8 maggio è stato pubblicato il nuovo singolo di un'artista italiana, intitolato “Quando poi ci lasceremo”.

Temi più discussi: Anna Pettinelli via da Amici 2027, salta l’ipotesi Giordana Angi come sostituta prof di canto; Trionfo Sinner a Wimbledon: ecco cosa gli ha sussurrato Kate; De Filippi aggiunge le discipline sportive ad Amici: dal 2027 affiancheranno il canto e il ballo; Amici 2026 verso il cambiamento, le possibili novità: Via il daytime e allievi già conosciuti.

Amici, Giordana Angi verso il posto di prof lasciato da Anna Pettinelli, l’indiscrezione biccy.it/amici-giordana… #Amici26 x.com

Amici 2026, Giordana Angi nuova prof dopo Pettinelli: la scelta per rilanciare lo showAmici 2026 potrebbe aprire una fase nuova per il talent di Maria De Filippi. Tra le ipotesi più discusse c’è il possibile arrivo di ... bigodino.it

Giordana Angi al posto di Anna Pettinelli come prof ad Amici 2027, l’ipotesi sulla nuova commissione di cantoSecondo alcune indiscrezioni potrebbe essere Giordana Angi a sostituire Anna Pettinelli come prof di canto nella prossima edizione di Amici ... fanpage.it