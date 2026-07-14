Amici 2026 Giordana Angi verso il ruolo di insegnante | sarebbe lei la sostituta di Anna Pettinelli nel talent di Maria De Filippi
Giordana Angi potrebbe sostituire Anna Pettinelli nel corpo insegnanti di Amici 2026. Dopo l’addio della Pettinelli, il suo nome viene considerato tra i più probabili per entrare nel cast del talent. Angi, artista e autrice, collabora da tempo con il programma e si sta preparando a un ruolo più stabile come insegnante. La decisione finale non è ancora ufficiale, ma l’indicazione si fa sempre più concreta.
Amici di Maria De Filippi si prepara a una possibile rivoluzione nel corpo docente. Dopo l’addio di Anna Pettinelli, tra i nomi più accreditati per raccoglierne l’eredità emerge quello di Giordana Angi, artista e autrice che da anni collabora con il talent. Amici si prepara a cambiare volto: Giordana Angi tra i nomi più forti per il dopo Pettinelli. La prossima edizione di Amici di Maria De Filippi potrebbe portare con sé una novità importante all’interno del corpo docente. Dopo le indiscrezioni che danno Anna Pettinelli pronta a lasciare il talent show di Canale 5, iniziano a circolare i nomi di chi potrebbe raccoglierne l’eredità. Tra le candidature che stanno attirando maggiore attenzione c’è quella di Giordana Angi, cantante, autrice e figura che negli anni ha costruito un rapporto sempre più stretto con il programma. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
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Amici, ecco chi sostituisce Anna Pettinelli: non è Amadeus, Maria De Filippi sceglie una cantante
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