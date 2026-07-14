Amici 2026 Giordana Angi verso il ruolo di insegnante | sarebbe lei la sostituta di Anna Pettinelli nel talent di Maria De Filippi

Notizia in breve

Giordana Angi potrebbe sostituire Anna Pettinelli nel corpo insegnanti di Amici 2026. Dopo l’addio della Pettinelli, il suo nome viene considerato tra i più probabili per entrare nel cast del talent. Angi, artista e autrice, collabora da tempo con il programma e si sta preparando a un ruolo più stabile come insegnante. La decisione finale non è ancora ufficiale, ma l’indicazione si fa sempre più concreta.