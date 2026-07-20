Amici 26 chi sostituisce Anna Pettinelli? Salta Giordana Angi e spuntano nuovi nomi

Dopo l’addio di Anna Pettinelli, si discute sulla composizione della commissione di professori di Amici 26. Tra le ipotesi ci sono cambiamenti nel format e nuovi nomi nel cast, mentre si escludono alcune figure già presenti in passato. La discussione si concentra anche sulla possibile esclusione di alcune insegnanti e sull’introduzione di nuovi membri, senza conferme ufficiali sui dettagli. La programmazione continua a suscitare interesse tra i fan.

Cresce l’attenzione attorno alla composizione della nuova commissione dei professori di Amici 26 dopo l’addio confermato di Anna Pettinelli. Tra ipotesi sul format e possibili novità nel cast, ci sono anche diversi dubbi che alimentano il dibattito tra i fan del programma. In particolare, si era parlato dell’arrivo di Giordana Angi per la cattedra di canto ma a quanto pare le cose non stanno così! Amici 26 cambia volto. La nuova edizione di Amici 26 potrebbe segnare una svolta importante. Tra le indiscrezioni più insistenti c’è quella legata all’introduzione di discipline sportive accanto a canto e ballo, un cambiamento che amplierebbe l’offerta formativa del programma. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Amici, ecco chi sostituisce Anna Pettinelli: non è Amadeus, Maria De Filippi sceglie una cantante

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