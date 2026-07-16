A Pinzolo, durante il ritiro estivo del Torino fino al 25 luglio, centinaia di tifosi si sono presentati per seguire gli allenamenti, ma senza la presenza di tifosi. La situazione ha provocato sentimenti di delusione e amarezza tra i supporters, che hanno espresso insoddisfazione per l’assenza di pubblico. La decisione di non permettere la presenza dei tifosi ha generato reazioni negative tra i presenti.

Delusione, amarezza. Sono le parole ricorrenti delle centinaia di tifosi granata arrivati a Pinzolo per seguire il ritiro estivo del Torino, in corso fino al 25 luglio. Per tutti i residenti in Piemonte non ci sarà infatti la possibilità di acquistare i biglietti per assistere alle amichevoli in programma sabato alle 17.30 contro Acd Pinzolo Valrendena, il 22 luglio con Alcione Milano 1952 e il 25 luglio contro il Cittadella. La prefettura di Trento ha comunicato che "il provvedimento è stato adottato in continuità con i decreti del ministero dell'Interno del 21 maggio e del 9 giugno con i quali è stata vietata la vendita dei tagliandi, per gli incontri in trasferta, ai residenti nella Regione Piemonte per le partite del Torino". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Torino, a Pinzolo amichevoli senza tifosi: "Delusione e amarezza"

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