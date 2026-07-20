Le Bettole si avvicinano alla riapertura dopo aver superato i test sul campo. L’ippodromo di Varese, che aveva annullato il convegno di sabato sera, si prepara a riprendere le attività. Le operazioni di verifica sono state concluse e non ci sono più ostacoli evidenti alla riapertura. La struttura si avvicina a tornare operativa, pronta a ospitare nuovamente eventi e attività sportive.

Varese – Le Bettole sono ormai a un passo dalla ripartenza. Dopo l’annullamento del convegno di sabato sera, lo storico ippodromo varesino ha sostenuto con esito positivo le prove tecniche sulle piste e sugli impianti, avvicinandosi così al definitivo semaforo verde del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf) per l’avvio della stagione. Nel corso della serata sono stati effettuati due collaudi, uno sulla pista in sabbia e uno sul tracciato in erba, per verificare che tutte le criticità emerse nei sopralluoghi delle scorse settimane fossero state risolte. La prova. La prova sulla pista in sabbia ha dato dei riscontri incoraggianti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le Bettole al traguardo: superati i test sul campo

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