America' s Cup | ufficializzato il calendario delle sfide di Napoli

Da ilmattino.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato annunciato il calendario ufficiale delle competizioni per la Louis Vuitton Cup Challenger Selection Series e la 38ª America's Cup a Napoli. Le sfide si svolgeranno a partire da maggio dell’anno prossimo, con date e dettagli ancora da definire. La regata si svolgerà nel Golfo di Napoli, coinvolgendo diverse imbarcazioni e team internazionali. La manifestazione prevede più settimane di gare, culminando con la finale tra i due sfidanti principali.

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Ufficializzato il calendario della prossima Louis Vuitton Cup Challenger Selection Series e della Loius Vuitton 38esima America's Cup Match di Napoli. Dal mese di maggio del prossimo anno il. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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