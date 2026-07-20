America' s Cup | ufficializzato il calendario delle sfide di Napoli

Notizia in breve

È stato annunciato il calendario ufficiale delle competizioni per la Louis Vuitton Cup Challenger Selection Series e la 38ª America's Cup a Napoli. Le sfide si svolgeranno a partire da maggio dell’anno prossimo, con date e dettagli ancora da definire. La regata si svolgerà nel Golfo di Napoli, coinvolgendo diverse imbarcazioni e team internazionali. La manifestazione prevede più settimane di gare, culminando con la finale tra i due sfidanti principali.