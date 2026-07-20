America’s Cup a Napoli c’è il calendario | il Golfo protagonista dal 22 maggio 2027

Dal 22 maggio 2027, il Golfo di Napoli ospiterà le regate della Louis Vuitton Cup e della 38ª America’s Cup Match. Le competizioni si svolgeranno tra maggio e luglio, con il momento conclusivo contro la squadra di Emirates Team New Zealand. Le date sono state ufficializzate e le regate si terranno nel golfo partenopeo, coinvolgendo diverse squadre di vela.

Ufficializzate le date della Louis Vuitton Cup e della 38ª America’s Cup Match: regate nel Golfo di Napoli da maggio a luglio, con il gran finale contro Emirates Team New Zealand. Napoli entra ufficialmente nel conto alla rovescia verso l’America’s Cup. È stato definito il calendario della prossima Louis Vuitton Cup Challenger Selection Series e della Louis Vuitton 38ª America’s Cup Match, che porteranno nel Golfo partenopeo alcuni dei migliori team della vela mondiale. Le regate cominceranno nel maggio 2027 e accompagneranno la città fino alla sfida conclusiva per il trofeo, con Emirates Team New Zealand pronto a difendere il titolo. La prima fase proseguirà anche domenica 23 maggio, aprendo così un weekend di grande richiamo sportivo e internazionale per la città. 🔗 Leggi su 2anews.it

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