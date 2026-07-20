Amelia | Il Milan dovrebbe puntare questi due giocatori della Roma
Il Milan ha acquistato due giocatori della Roma per circa 100 milioni di euro. La società rossonera ha già concluso gli acquisti di Ramos e Gila, mentre la stagione è appena iniziata. La strategia di mercato del club si sta muovendo parallelamente alla preparazione atletica. Nessun dettaglio sui contratti o le modalità di pagamento, ma gli acquisti sono stati ufficializzati e si aggiungono alle operazioni già concluse.
La stagione rossonera è appena iniziata e di pari passo con la preparazione si muove anche il calciomercato. Il Milan si è già mosso con decisione, portando in rossonero Ramos e Gila per una cifra che si aggira intorno ai 100 milioni. Le operazioni in entrata del Diavolo, però, non sembrano esser destinate a terminare qui: le voci continuano a rincorrersi e i nomi accostati ai rossoneri sono diversi. Marco Amelia, ex portiere rossonero, è intervenuto nei giorni scorsi sul canale YouTube di Pellegatti, dove ha parlato, tra le altre cose, di qualche suggestione di mercato che il Milan, a suo dire, dovrebbe prendere in considerazione: "C'è un giocatore che prenderei al Milan ed è Pellegrini, che in questo momento è libero in attesa del rinnovo con la Roma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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