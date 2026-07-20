Il Milan ha acquistato due giocatori della Roma per circa 100 milioni di euro. La società rossonera ha già concluso gli acquisti di Ramos e Gila, mentre la stagione è appena iniziata. La strategia di mercato del club si sta muovendo parallelamente alla preparazione atletica. Nessun dettaglio sui contratti o le modalità di pagamento, ma gli acquisti sono stati ufficializzati e si aggiungono alle operazioni già concluse.

La stagione rossonera è appena iniziata e di pari passo con la preparazione si muove anche il calciomercato. Il Milan si è già mosso con decisione, portando in rossonero Ramos e Gila per una cifra che si aggira intorno ai 100 milioni. Le operazioni in entrata del Diavolo, però, non sembrano esser destinate a terminare qui: le voci continuano a rincorrersi e i nomi accostati ai rossoneri sono diversi. Marco Amelia, ex portiere rossonero, è intervenuto nei giorni scorsi sul canale YouTube di Pellegatti, dove ha parlato, tra le altre cose, di qualche suggestione di mercato che il Milan, a suo dire, dovrebbe prendere in considerazione: "C'è un giocatore che prenderei al Milan ed è Pellegrini, che in questo momento è libero in attesa del rinnovo con la Roma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Amelia: "Il Milan dovrebbe puntare questi due giocatori della Roma"

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