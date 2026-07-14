Il Milan sta pianificando le cessioni di due giocatori, entrambi nel mirino di club della Premier League e di altri campionati. La società intende ridurre l'organico per generare liquidità e finanziare future operazioni di mercato, dopo aver speso circa 100 milioni di euro per gli acquisti di Gila e Ramos. La strategia mira a bilanciare le uscite con le entrate, mantenendo flessibilità finanziaria per le prossime trattative.

Il calciomercato del Milan continua e ora sarà il tempo delle cessioni: è necessario sfoltire l'organico e accumulare ulteriore budget per poi chiudere altri colpi in entrata dopo Gila e Ramos (sui quali il club ha investito 100 milioni di euro). La dirigenza rossonera sta valutando attentamente le offerte dall'estero e dall'Italia per possibili giocatori che in questo momento non sembrano far parte del nuovo progetto di Ruben Amorim. I movimenti in uscita definiranno le prossime mosse. promowebapp Il punto sulle cessioni di Tuttosport: il Coventry City su Tomori e Loftus-Cheek. Il punto sulle possibili cessioni del Milan lo fa Tuttosport, oggi in edicola: il Coventry City, appena promosso in Premier League, potrebbe rompere gli indugi per Fikayo Tomori. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, ora le cessioni: due giocatori nel mirino della Premier e non solo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CALCIOMERCATO MILAN: ZANIOLO NEL MIRINO! OCCASIONE VERA O RISCHIO

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Calciomercato Parma: Suzuki nel mirino della Premier League, è sfida tra due club! Quanto chiedono i ducali per la sua cessione

Calciomercato Milan, Leao e non solo... Chi sono i 7 giocatori che possono dire addio (e il nodo Pulisic) - Rangnick/Glassner, l'ora della verità- I rumor rossoneriSette giocatori del Milan potrebbero lasciare il club in vista della prossima stagione, secondo le voci di mercato.

Argomenti più discussi: Ramos, Gila e non solo: Milan, chi sono i prossimi obiettivi di mercato; Calciomercato: scattano Milan e Como, stallo per Napoli e Juventus. Il punto sulle trattative; Calciomercato Milan, clamoroso retroscena: Rafael Leao offerto alla Roma, cifre e formula; Milan scatenato, già 100 milioni sul mercato! Dopo Goncalo Ramos si chiude per Gila.

#Liberali al Como, svolte in mattinata le visite mediche: Non vedo l’ora di iniziare - #Calciomercato #Mercato @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com

Calciomercato, caos Serie A: tutti i colpi di scena e gli acquisti che possono ribaltare il campionatoIl calciomercato sta entrando nella sua fase più delicata, con varie squadre di Serie A che hanno già piazzato colpi importanti e club che invece aspettano l'uomo giusto ... ilmessaggero.it