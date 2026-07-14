Calciomercato Milan ora le cessioni | due giocatori nel mirino della Premier e non solo

Da pianetamilan.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan sta pianificando le cessioni di due giocatori, entrambi nel mirino di club della Premier League e di altri campionati. La società intende ridurre l'organico per generare liquidità e finanziare future operazioni di mercato, dopo aver speso circa 100 milioni di euro per gli acquisti di Gila e Ramos. La strategia mira a bilanciare le uscite con le entrate, mantenendo flessibilità finanziaria per le prossime trattative.

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Il calciomercato del Milan continua e ora sarà il tempo delle cessioni: è necessario sfoltire l'organico e accumulare ulteriore budget per poi chiudere altri colpi in entrata dopo Gila e Ramos (sui quali il club ha investito 100 milioni di euro). La dirigenza rossonera sta valutando attentamente le offerte dall'estero e dall'Italia per possibili giocatori che in questo momento non sembrano far parte del nuovo progetto di Ruben Amorim. I movimenti in uscita definiranno le prossime mosse. promowebapp Il punto sulle cessioni di Tuttosport: il Coventry City su Tomori e Loftus-Cheek. Il punto sulle possibili cessioni del Milan lo fa Tuttosport, oggi in edicola: il Coventry City, appena promosso in Premier League, potrebbe rompere gli indugi per Fikayo Tomori. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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