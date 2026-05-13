Fabio Capello, ex allenatore e opinionista televisivo, ha commentato il momento attuale del Milan, affermando che il calo della squadra non lo sorprende. Secondo l’ex tecnico, alcuni giocatori non mostrano la concentrazione necessaria e si comportano come se non fosse importante. Capello ha anche suggerito che l’allenatore dovrebbe affrontare pubblicamente queste problematiche.

Il Milan attraversa uno dei momenti più critici della gestione Allegri e, per analizzare la crisi d'identità del Diavolo, nessuno è più indicato di chi ha scritto la storia di questo club. L’ex allenatore Fabio Capello, oggi opinionista televisivo, ha concesso una lunga intervista ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’ per sviscerare i problemi di una squadra che sembra aver smarrito la rotta. Il legame tra Capello e il Milan arriva da molto lontano: prima i 4 anni da giocatore (1976-1980), poi un decennio da tecnico nel settore giovanile. La sua ascesa in prima squadra inizia nel 1987 come vice di Liedholm e poi come allenatore ad internim, fino alla promozione definitiva nel 1991.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Capello: “Il calo del Milan non mi stupisce, alcuni giocatori se ne fregano. Allegri dovrebbe dire questo”

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