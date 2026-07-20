L'ambasciata marocchina in Italia segue con attenzione il caso di Fakir Abderrahim, un cittadino marocchino coinvolto in una vicenda giudiziaria nel paese. La rappresentanza diplomatica ha espresso partecipazione riguardo alla situazione. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulla natura del procedimento o sulle condizioni del coinvolto. La presenza dell'ambasciata si concentra sul monitoraggio della vicenda, senza commenti pubblici aggiuntivi.

Drammatica Vicenda di Fakir Abderrahim: La Reazione dell’Ambasciata Marocchina. ROMA (ITALPRESS) – L’Ambasciata del Regno del Marocco in Italia ha manifestato grande attenzione e partecipazione riguardo alla tragica vicenda del cittadino marocchino Fakir Abderrahim. L’ambasciatore Youssef Balla ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, evidenziando il coinvolgimento dell’ambasciata sin dai primi momenti. Questa situazione ha colpito non solo la comunità marocchina, ma ha richiamato l’attenzione dell’opinione pubblica su questioni di giustizia e sicurezza. Solidarietà e Assistenza alla Famiglia della Vittima. Nell’ambito di questo tragico evento, l’ambasciatore Balla ha voluto esprimere le più sentite condoglianze e la solidarietà dell’Ambasciata ai familiari di Fakir Abderrahim. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Ambasciata marocchina in Italia monitora attentamente il caso di Fakir Abderrahim.

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