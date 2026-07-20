Abderrahim Fakir è morto durante un arresto a Bologna. Il Viminale ha reso pubblici i video delle telecamere corporee per garantire trasparenza. La vicenda ha suscitato reazioni politiche, con alcuni schieramenti che hanno commentato pubblicamente il caso. Non sono stati forniti dettagli sulle cause precise del decesso né sulle circostanze dell’arresto. La pubblicazione dei filmati mira a chiarire le modalità dell’intervento.

A Bologna muore Abderrahim Fakir durante un arresto. Il Viminale offre i video della bodycam per massima trasparenza, ma la sinistra cavalca già il caso. Poche immagini e sembrano tutti sapere come sia andata ieri mattina a Bologna durante l’arresto di Abderrahim Fakir, il quarantaduenne deceduto per cause ancora da definire. Sono 39 i minuti di riprese dalla bodycam di uno degli agenti che ora sono al vaglio degli inquirenti. Immagini messe immediatamente a disposizione della procura che indaga sull’accaduto. L’obiettivo è quello di determinare prima di tutto come siano avvenute le modalità di arresto. Dalle prime ricostruzioni si apprende che Fakir fosse «alticcio». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Com’è morto Abderrahim Fakir? Il Viminale: «Massima trasparenza»

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Morto durante il fermo a Bologna, la tragedia in 39 minuti: lo spray urticante e le immagini della bodycam. Il Viminale: «Massima trasparenza»Un uomo è morto durante un fermo a Bologna, in circa 39 minuti, secondo le immagini della bodycam di uno dei due agenti intervenuti.

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Nelle immagini, gli attimi concitati dell’intervento di due poliziotti a Bologna in cui è morto Abderrahim Fakir, nell’area condominiale di via Svevo, nel quartiere Pilastro, dove l’uomo abitava. Due agenti lo bloccano a terra, a faccia in giù, e tentano di ammanetta x.com

A Bologna un uomo è morto mentre veniva immobilizzato dalla polizia In un video lo si vede a terra gridare e chiedere aiuto, mentre due agenti lo bloccano standogli a cavalcioni sulla schiena reddit