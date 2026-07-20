Con il caldo record di questa estate, circa 1,5 milioni di persone con Alzheimer e altre demenze affrontano maggiori difficoltà nella gestione quotidiana. Quattro milioni di familiari e caregiver si trovano a dover gestire da soli le esigenze di queste persone, spesso senza adeguati servizi di supporto. Gli operatori chiedono interventi strutturali e più risorse per affrontare l’aumento di necessità legate alle alte temperature.

Con il caldo record di questa estate, la gestione della quotidianità può diventare ancora più complessa per le persone con demenza e per chi si prende cura di loro. Per questo la Federazione Alzheimer Italia ha pubblicato un decalogo con suggerimenti pratici per affrontare la stagione estiva “nel modo più sereno possibile”. Per informazioni, supporto e consulenza, la Federazione mette inoltre a disposizione di familiari e caregiver il servizio gratuito Pronto Alzheimer, attivo chiamando il numero 02 809767 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. I numeri dell’emergenza. “In Italia oggi sono 1.480.000 le persone con demenza e oltre 4 milioni i familiari che ogni giorno si fanno carico dell’assistenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Alzheimer e caldo, l’allarme dei caregiver: “1,5 milioni di malati e 4 milioni di familiari lasciati soli. Servono più servizi e sostegni strutturali”

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