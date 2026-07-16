Oltre 2 milioni di euro in Sicilia per sostenere i caregiver familiari

Da dayitalianews.com 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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ABBONATI A DAYITALIANEWS Al via il bonus destinato a chi assiste persone con disabilità grave e gravissima. La Regione Siciliana mette in campo oltre 2 milioni di euro per il sostegno ai caregiver familiari, attraverso le risorse del Fondo nazionale dedicato al ruolo di cura e assistenza svolto all’interno delle famiglie. Il finanziamento complessivo ammonta a 2.035.212,87 euro e sarà trasferito ai Distretti socio-sanitari siciliani, che avranno il compito di erogare i contributi economici alle persone che ogni giorno si prendono cura di familiari con disabilità grave e gravissima. Albano: «Un aiuto concreto per migliaia di famiglie siciliane». 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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