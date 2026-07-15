Il Vaticano ha lanciato un appello affinché le persone affette da Alzheimer e i loro caregiver non siano lasciati soli. La dichiarazione sottolinea che questa malattia rappresenta più di un problema sanitario, coinvolgendo anche aspetti di dignità, responsabilità collettiva e giustizia sociale. L’organismo ha invitato a un impegno condiviso per garantire supporto e rispetto a chi vive questa condizione.

Roma, 15 lug. (Adnkronos Salute) - La malattia di Alzheimer non è soltanto una sfida sanitaria ma una questione di dignità della persona, responsabilità collettiva ed equità sociale. È il messaggio emerso nel corso dell'incontro ‘Alzheimer: bisogno sociale, responsabilità collettiva', ospitato ieri dalla Santa Sede, presso il Palazzo della Cancelleria Vaticana, alla presenza dei membri dell'Intergruppo per le Neuroscienze e l'Alzheimer, che ha visto riuniti rappresentanti delle istituzioni, della comunità scientifica, delle associazioni dei pazienti e del mondo ecclesiale per fare il punto sulle prospettive della presa in carico delle persone con malattia di Alzheimer. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Alzheimer, dal Vaticano l'appello a non lasciare soli pazienti e caregiver

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