Altra notte di eccessi in riviera | ubriachi e risse fuori dai locali

Nella notte, sulla riviera, sono state segnalate numerose risse e persone in stato di ebbrezza fuori dai locali. La zona, molto frequentata, era affollata sia nel centro che sul lungomare, con i locali pieni di clienti e molti giovani visibilmente ubriachi. Nessun dettaglio specifico su feriti o interventi delle forze dell’ordine è stato comunicato. La situazione ha attirato l’attenzione di residenti e passanti presenti nella zona.

San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), 20 luglio 2026 – Riviera affollatissima, tra centro e lungomare, con locali stracolmi ma anche tantissimi giovani in evidente stato di ebbrezza. Non sono mancati principi di rissa e momenti di tensione tra gruppi di ragazzi, immediatamente bloccati dall’intervento delle forze dell’ordine. Punti nevralgici presidiati dalle forze dell’ordine. Sabato notte i punti nevralgici di San Benedetto erano presidiati da polizia di Stato, guardia di finanza con le unità cinofile antidroga, carabinieri e polizia locale, oltre alle consuete pattuglie delle Volanti del commissariato e del Nucleo operativo e radiomobile dell’Arma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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