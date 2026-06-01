Movida la notte spaccata in due In San Frediano musica e locali vip Santa Croce risse e crack in strada

Da lanazione.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La movida si divide tra quartieri: a San Frediano si ascolta musica dal vivo e si frequentano locali esclusivi, mentre a Santa Croce si registrano risse e spaccio di droga nelle strade. La fila per entrare in un locale si forma e la musica si sente forte anche fuori, con persone che ridono e bevono. La scena urbana si presenta con contrasti netti tra divertimento e problemi di sicurezza.

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La fila per entrare nel locale scorre. Si ride, si beve, dall’interno arriva il suono della musica dal vivo che si riversa sul marciapiede e si mescola alle voci. Poi, a pochi passi dall’ingresso, un uomo sulla trentina si china contro il muro. Ha i capelli incolti, lo sguardo fisso, vuoto. Chiede qualche moneta a chi è in fila, le raccoglie. Si sposta di lato, tira fuori una pipetta, la scalda e fuma crack davanti a tutti. Borgo San Frediano, venerdì sera. La strada è piena ma ordinata. Le file si allungano davanti ai locali, i tavolini occupano i bordi, le luci scaldano l’atmosfera. È una Firenze in equilibrio, fatta di gruppi di amici, coppie, attese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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