La lunga notte della Pentecoste austriaca tra alcool eccessi e risse | 40 persone soccorse
Tra sabato 23 e domenica 24 maggio, durante il weekend di Pentecoste, a Lignano Sabbiadoro si sono verificati episodi di eccessi e risse, con circa 40 persone soccorse dalle ambulanze. La zona più interessata è stata l’area di piazza Fontana, frequentata da migliaia di giovani, molti dei quali provenienti dall’Austria. Sono stati rilevati episodi di alcol e comportamenti violenti, e sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la situazione.
Lignano Sabbiadoro è tornata a riempirsi per il tradizionale weekend di Pentecoste. Tra sabato 23 e domenica 24 maggio migliaia di ragazzi, in gran parte arrivati dall’Austria, hanno affollato le vie della movida e soprattutto l’area di piazza Fontana, cuore della notte lignanese. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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