La lunga notte della Pentecoste austriaca tra alcool eccessi e risse | 40 persone soccorse

Notizia in breve

Tra sabato 23 e domenica 24 maggio, durante il weekend di Pentecoste, a Lignano Sabbiadoro si sono verificati episodi di eccessi e risse, con circa 40 persone soccorse dalle ambulanze. La zona più interessata è stata l’area di piazza Fontana, frequentata da migliaia di giovani, molti dei quali provenienti dall’Austria. Sono stati rilevati episodi di alcol e comportamenti violenti, e sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la situazione.