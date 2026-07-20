Alta Velocità dal 27 al 30 l’Italia di nuovo divisa in due per i lavori a Ponte al Pino a Firenze

Da firenze.repubblica.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra il 27 e il 30, l’Italia sarà divisa in due per lavori sulla linea Alta Velocità a Ponte al Pino, Firenze. La strada sarà chiusa al traffico per consentire la costruzione di un nuovo cavalcaferrovia. La Regione Toscana ha nuovamente invitato a usare lo smart working per limitare i disagi. La chiusura riguarda un tratto della linea ferroviaria e comporta la sospensione temporanea del transito.

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