Alta Velocità dal 27 al 30 l’Italia di nuovo divisa in due per i lavori a Ponte al Pino a Firenze
Tra il 27 e il 30, l’Italia sarà divisa in due per lavori sulla linea Alta Velocità a Ponte al Pino, Firenze. La strada sarà chiusa al traffico per consentire la costruzione di un nuovo cavalcaferrovia. La Regione Toscana ha nuovamente invitato a usare lo smart working per limitare i disagi. La chiusura riguarda un tratto della linea ferroviaria e comporta la sospensione temporanea del transito.
Il blocco dovuto ancora una volta alla realizzazione del nuovo cavalcaferrovia: la Regione Toscana rinnova l’appello allo smart working. 🔗 Leggi su Firenze.repubblica.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Granada Cayó y Cambió la Historia de España para Siempre
Notizie e thread social correlati
Treni, Italia divisa in due per i lavori di Ponte al Pino a FirenzeI lavori per lo smontaggio di Ponte al Pino a Firenze sono iniziati, interrompendo la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di...
Lavori Ponte al Pino, Italia divisa in due. Treni e traffico a Firenze, la situazioneI lavori di smontaggio di Ponte al Pino a Firenze sono iniziati, causando l’interruzione della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di...
Argomenti più discussi: Le barche della Coppa America a folle velocità tra le altre imbarcazioni: le prove nel Golfo di Napoli; Alta velocità, il Cilento ritrova tutte le Frecce: sei collegamenti al giorno e più corse nei weekend; Alta velocità, sprint per il Cilento: riattivata da ieri la linea Fracciarossa; Marco Bezzecchi fuori dal GP della Germania: clavicola rotta per l'italiano.
Ad Alta Velocità - Oggi in 34 carceri entrerà l'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione: parlano Caterina Pozzi di Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti - CNCA. Ascanio Celestini e Alessandro Bergonzoni Rubrica quotidiana a cura di Gius facebook
La Campania affida la holding dei trasporti all'ex manager dell'Alta velocità. Fico presenta Diamantini, 'vogliamo i top player per la gestione delle partecipate' #ANSA x.com
Prima lega di PoE1 - Cerco un avviatore di lega di alta gamma (prossimo aggiornamento) reddit
Alta velocità, si riaccende lo scontroDopo le parole di Occhiuto, duro affondo del Pd: Perché si è svegliato solo adesso?. La replica della Lega: Dai dem solo propaganda ... rainews.it