Alta Velocità dal 27 al 30 l’Italia di nuovo divisa in due per i lavori a Ponte al Pino a Firenze

Notizia in breve

Tra il 27 e il 30, l’Italia sarà divisa in due per lavori sulla linea Alta Velocità a Ponte al Pino, Firenze. La strada sarà chiusa al traffico per consentire la costruzione di un nuovo cavalcaferrovia. La Regione Toscana ha nuovamente invitato a usare lo smart working per limitare i disagi. La chiusura riguarda un tratto della linea ferroviaria e comporta la sospensione temporanea del transito.