almanacco del 20 07 2026

Un uomo è stato arrestato ieri mattina in un quartiere residenziale dopo aver tentato di forzare una porta di ingresso. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente e hanno fermato l’uomo sul posto. Sul luogo sono stati trovati strumenti da scasso e alcuni oggetti di valore. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le ragioni del tentativo di intrusione. Non si registrano feriti o altre persone coinvolte.

almanacco del giorno sabato 20 giugno Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Silverio papà e martire Il viaggio nel tempo ci porta in quel 20 giugno 1849 l'assemblea costituente approva il testo definitivo della Costituzione della Repubblica Romana un documento straordinariamente moderno per l'epoca che per la prima volta in Europa introduce il suffragio universale maschile la libertà di culto L'abolizione della pena di morte un sogno di libertà guidato da Giuseppe ma che capito Era solo poche settimane dopo sotto l'attacco delle truppe francesi nel 1975 Esce nelle sale cinematografiche americano lo squalo capolavoro... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Almanacco 21 Aprile 2026

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