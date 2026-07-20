Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per temporali in quattro regioni italiane. Per lunedì 20 luglio 2026, l’allerta riguarda Emilia-Romagna, Lombardia, Marche e Veneto. Le condizioni meteo prevedono possibili temporali che potrebbero interessare queste aree durante la giornata. Nessun dettaglio sui singoli orari o intensità dei fenomeni.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso un nuovo avviso per condizioni meteo avverse. Per lunedì 20 luglio 2026 è stata valutata allerta meteo gialla per rischio temporali su quattro regioni del Nord e del Centro: Emilia-Romagna, Lombardia, Marche e Veneto. Nel resto del Paese resta invece il dominio dell'anticiclone, con temperature molto elevate soprattutto sulle isole maggiori.Allerta meteo gialla: cosa significa il livello di rischioIl bollettino nazionale usa tre colori per indicare la gravità delle criticità previste. Il livello giallo corrisponde a una ordinaria criticità: fenomeni localizzati, ma capaci di creare disagi puntuali. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

© Scuolalink.it - Allerta meteo gialla 20 luglio: quattro regioni a rischio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tg Flash dell1 luglio - EDIZIONE SERA

Notizie e thread social correlati

Allerta meteo gialla oggi 8 luglio: 4 regioni a rischioL'allerta meteo gialla è in vigore oggi, 8 luglio, su quattro regioni del Sud Italia a causa di temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico.

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 1 giugno: le regioni a rischioDomani, un’allerta meteo gialla è stata emessa per temporali in diverse regioni del centro-nord.

Temi più discussi: Allerta gialla per temporali fino a lunedì 20 luglio; Forti temporali: scatta l’allerta meteo per lunedì 20 luglio in Emilia Romagna; Meteo, allerta gialla per temporali il 20 luglio 2026 in Italia: le regioni a rischio; Maltempo, allerta meteo gialla oggi 20 luglio: le regioni a rischio per temporali.

#PLInforma Fino alle ore 00: 00 di martedì #21Luglio2026 #allertameteo GIALLA sul territorio dell'UTdA per criticità temporali x.com

Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: rischio Temporali e Grandine su 4 regioniLa giornata di Lunedi 20 Luglio vedrà un veloce peggioramento del tempo su parte del Nord, dove si eleverà il rischio di forti temporali e locali grandinate. Sulla base delle previsioni disponibili, i ... ilmeteo.it

Maltempo, allerta meteo gialla domani 20 luglio: le regioni a rischio per temporaliPer la giornata di domani, lunedì 20 luglio 2026, la Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla per temporali in quattro regioni: Emilia-Romagna ... fanpage.it