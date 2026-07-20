Allerta meteo gialla 20 luglio | quattro regioni a rischio

Da scuolalink.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per temporali in quattro regioni italiane. Per lunedì 20 luglio 2026, l’allerta riguarda Emilia-Romagna, Lombardia, Marche e Veneto. Le condizioni meteo prevedono possibili temporali che potrebbero interessare queste aree durante la giornata. Nessun dettaglio sui singoli orari o intensità dei fenomeni.

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Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso un nuovo avviso per condizioni meteo avverse. Per lunedì 20 luglio 2026 è stata valutata allerta meteo gialla per rischio temporali su quattro regioni del Nord e del Centro: Emilia-Romagna, Lombardia, Marche e Veneto. Nel resto del Paese resta invece il dominio dell'anticiclone, con temperature molto elevate soprattutto sulle isole maggiori.Allerta meteo gialla: cosa significa il livello di rischioIl bollettino nazionale usa tre colori per indicare la gravità delle criticità previste. Il livello giallo corrisponde a una ordinaria criticità: fenomeni localizzati, ma capaci di creare disagi puntuali. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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