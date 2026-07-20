Allegri prova il suo Napoli in vista dell’Arezzo Buongiorno si opera

Tempo di lettura: 3 minuti Mancano ormai meno di 48 ore al primo test stagionale del Napoli di Massimiliano Allegri. Mercoledì alle ore 18, alla SKI.IT Arena di Dimaro Folgarida, gli azzurri affronteranno l’Arezzo, neopromosso in Serie B, nella prima amichevole del ritiro estivo. Un appuntamento che consentirà di valutare i primi effetti del lavoro svolto in questi giorni, anche se il tecnico toscano dovrà fare a meno di Alessandro Buongiorno. Il difensore azzurro si è infatti sottoposto oggi a un consulto specialistico a Barcellona che ha confermato la necessità di un intervento chirurgico per la riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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