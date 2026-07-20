Anguissa, centrocampista del Napoli, sta vivendo una fase di incertezza sul suo futuro. Dopo sei stagioni con il club, sembrava che potesse partire, ma il tecnico e il club stanno cercando di convincerlo a rimanere. Attualmente, sono in corso trattative tra il tecnico, il dirigente e la società per modificare la sua posizione. Non ci sono stati annunci ufficiali o decisioni definitive al momento.

Anguissa è alla sesta stagione col Napoli, Allegri lo stima. Anguissa sembrava al passo d’addio col Napoli. Allegri, Manna e il club stanno invece lavorando per fargli cambiare idea, per farlo sentire al centro del progetto. Il centrocampista del Camerun, 31 anni, è alla sesta stagione con gli azzurri. Sembrava intenzionato a lasciare il club. Ha rifiutato qualsiasi offerta di rinnovo. Ha solo un altro anno di contratto. Era intenzionato ad andare via questa estate. Allegri sta lavorando per fargli cambiare idea. Il tecnico livornese lo stima da sempre, lo ha sempre considerato un calciatore fondamentale nello scacchiere azzurro. Si fa sentire in mezzo al campo ed è allo stesso prezioso in zona gol. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ilnapolista.it - Allegri e il Napoli stanno coccolando Anguissa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Allegri punta su Anguissa per il centrocampo del NapoliIl Napoli ha iniziato il ritiro con Frank Zambo Anguissa in squadra, nonostante le voci di una possibile cessione.

Napoli, Allegri punta il giocatore: lo vuole al posto di AnguissaMassimiliano Allegri ha messo nel mirino Adrien Rabiot come possibile sostituto di Zambo Anguissa nel Napoli.

Temi più discussi: Allegri si veste di Napoli, punge il calcio di Comolli e parla di Juve: Persa un po’ di memoria; Conte è già alle spalle: Allegri cambia subito il Napoli a Dimaro. Cori e applausi per Max; Allegri scopre il Napoli e trova subito tanti big: il programma e chi ci sarà in ritiro; Allegri si presenta: Napoli avventura meravigliosa, fortunato ad ereditare squadra da Conte.

#Napoli, Allegri scatenato a Dimaro: Max guida il ritiro gli azzurri tra urla, sorrisi e concentrazione x.com

Calciomercato Napoli, il destino di Lukaku: Allegri lo aspetta in ritiroUna certezza: Romelu Lukaku non ha chiesto al Napoli di andare via. E fino a ieri, nessuna offerta per Big Rom è stata presentata agli azzurri. Neppure attraverso il suo ... ilmattino.it

Napoli, dagli infortuni agli infortuni: primi stop a Dimaro, ma Allegri tira un sospiro di sollievoIl terzo giorno di ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida è stato caratterizzato da qualche piccolo problema fisico, senza però particolari allarmi per lo staff di Massimiliano Allegri. tuttomercatoweb.com