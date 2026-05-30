Massimiliano Allegri ha messo nel mirino Adrien Rabiot come possibile sostituto di Zambo Anguissa nel Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista olandese sarebbe la prima scelta per rinforzare il reparto in caso di partenza del giocatore camerunese. Rabiot potrebbe lasciare il Milan per trasferirsi in Serie A, seguendo le indicazioni dell’allenatore. La trattativa potrebbe essere avviata in vista della prossima stagione.

Adrien Rabiot potrebbe lasciare il Milan per raggiungere Massimiliano Allegri al Napoli. Secondo Corriere dello Sport, l’olandese rappresenta l’opzione principale per rinforzare il centrocampo partenopeo qualora Zambo Anguissa dovesse partire. Rabiot e Allegri: il legame che torna utile. Il francese conosce bene il tecnico dalla loro esperienza juventina. Allegri lo considera un “cavallo pazzo”, perfetto per il suo progetto tattico. Al Milan, Rabiot non ha trovato l’assetto ideale e la possibilità di seguire Allegri a Napoli potrebbe rappresentare una soluzione concreta per entrambi. Il giocatore avrebbe già manifestato interesse verso questa direzione, consapevole dell’opportunità di giocare con continuità in un progetto ambizioso. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Allegri punta il giocatore: lo vuole al posto di Anguissa

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