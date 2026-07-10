allegri punta su anguissa per il centrocampo del napoli

Il Napoli ha iniziato il ritiro con Frank Zambo Anguissa in squadra, nonostante le voci di una possibile cessione. Il nuovo allenatore ha deciso di puntare sul centrocampista per il centrocampo. Anguissa è presente nel gruppo che si prepara alla stagione, mentre il club non ha ancora annunciato ufficialmente eventuali trattative di mercato. La scelta del tecnico è stata comunicata ufficialmente prima dell'inizio delle sessioni di allenamento.

Il Napoli del nuovo tecnico Allegri è pronto a iniziare la nuova stagione. E nonostante le tante voci di una sua possibile cessione, il centrocampista Frank Zambo Anguissa parte in ritiro col club azzurro, voluto fortemente dal neo-tecnico partenopeo. Frank Anguissa andrà in ritiro con il Napoli a Dimaro dal 17 luglio dopo settimane in cui il suo nome è stato accostato con insistenza al mercato. Il centrocampista camerunese, finito nel mirino di diversi club già al termine della scorsa stagione, resta comunque a disposizione in vista dell’inizio della preparazione estiva. La sua posizione si è rafforzata anche grazie alla decisione della società di esercitare l’opzione per il prolungamento del contratto, che ora avrà scadenza nel 2027, allontanando così le incertezze legate al suo futuro. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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