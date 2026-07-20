Allegri cambia il Napoli | più dialogo e pallone a Dimaro

Durante il ritiro a Dimaro, il Napoli ha adottato un approccio diverso rispetto alla stagione precedente, con maggiore attenzione al dialogo e una strategia di gioco più orientata al possesso palla. Le sessioni di allenamento hanno evidenziato un metodo differente rispetto al passato, focalizzato su nuove dinamiche e approcci tattici. Questa variazione si nota già nelle prime attività svolte dai calciatori, che mostrano un cambiamento rispetto alle pratiche degli anni precedenti.

Il Napoli di Massimiliano Allegri comincia a mostrare una nuova identità già durante il ritiro di Dimaro. Le prime sedute hanno fatto emergere un metodo differente rispetto a quello adottato nella scorsa stagione. Il cambiamento riguarda soprattutto il rapporto con il gruppo e l’organizzazione del lavoro. Il tecnico interviene spesso durante gli esercizi. Spiega i movimenti. Corregge le scelte. Mantiene però un clima disteso, alternando richiami e momenti di confronto. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’impronta del nuovo allenatore è già riconoscibile: “Sorrisi e richiami, tanto dialogo e moltissimo pallone. Il Napoli di Allegri comincia a prendere forma in Val di Sole e nei primi giorni di ritiro è netto il taglio col passato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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