Allegri ha iniziato a lavorare con il Napoli nel primo giorno di ritiro a Dimaro, sostituendo subito la gestione precedente. Durante l'allenamento, sono stati rivolti cori e applausi al nuovo tecnico. Il club ha già apportato modifiche alla rosa e si prepara a inserire nuovi giocatori sul mercato. La squadra ha iniziato la preparazione sotto la guida di Allegri, con un focus su allenamenti e adattamenti dopo il cambio di allenatore.

Dopo l'addio di Conte il Napoli ha voltato definitivamente pagina. In attesa dei primi colpi sul mercato, la musica è diversa e i primi cambiamenti del nuovo corso targato Massimiliano Allegri si vedono già in occasione del primo giorno di ritiro a Dimaro. Gli azzurri, in azione intorno alle ore 18.30, hanno effettuato un primo giro di campo, svolto degli esercizi di stretching e successivamente fatto del lavoro di gruppo col pallone. La seduta odierna si è chiusa con una partitella con Hojlund in grande spolvero. L'ex United ha siglato una doppietta, di Lindstrom l'altra rete di giornata., Insomma subito tanto pallone e niente ripetute a fine allenamento come con Antonio Conte. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Conte è già alle spalle: Allegri cambia subito il Napoli a Dimaro. Cori e applausi per Max

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