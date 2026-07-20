Alle 10 di questa mattina, un incendio ha provocato l’evacuazione del grattacielo di viale Principe Amedeo a Rimini. L’allarme è scattato a causa di una pentola posta sul fuoco, che ha causato il rilascio di fumo e l’attivazione dei sistemi antincendio. Non ci sono stati feriti o intossicati, e i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza l’edificio. La causa dell’incendio è stata attribuita a un problema durante la cottura.

Rimini, 20 luglio 2026 – Momenti di apprensione nella mattinata di oggi al Grattacielo di Rimini, in viale Principe Amedeo, dove intorno alle 10 è scattato l'allarme incendio che ha portato all 'evacuazione dell'edificio. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacamorto-ammanettato-indagine-sanitari-118-a8njav9e Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i Vigili del Fuoco, affiancati da Carabinieri e Polizia Locale, per verificare l'origine del fumo e mettere in sicurezza la struttura. Dai controlli è emerso che l'allarme era stato provocato da una pentola dimenticata sul fornello all'interno di un appartamento situato al 17° piano. Il fumo sviluppatosi durante la cottura ha fatto scattare il sistema di emergenza e l'evacuazione precauzionale dell'edificio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Allarme incendio, evacuato il Grattacielo di Rimini: colpa di una pentola sul fuoco

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