Firenze incendio in appartamento in via Pietrapiana | edificio evacuato dai vigili del fuoco

Nella notte tra il 1° e il 2 maggio 2026, a Firenze, un incendio si è sviluppato in un appartamento situato in via Pietrapiana. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Durante le operazioni di soccorso, le autorità hanno evacuato l’intero stabile per motivi di sicurezza. Non sono state segnalate vittime o feriti.

FIRENZE – Paura a Firenze nella notte fra il 1° maggio e il 2 maggio 2026. I vigili del fuoco del sono intervenuti alle 1 in via Pietrapiana, per un incendio in un appartamento situato al 4° piano di un condomino. Sul posto inviata una squadra e un’autoscala. I Vigili del fuoco hanno attaccato l’incendio con due linee una dal vano scale e l’altra dall’esterno con l’autoscala. Entrati all’interno dell’appartamento hanno effettuato lo spegnimento dell’incendio generalizzato. Durante le operazioni di soccorso l’edificio è stato evacuato. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte. Al termine delle operazioni richiesto l’intervento di Toscana Energia per la chiusura del contatore dell’appartamento.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze, incendio in appartamento in via Pietrapiana: edificio evacuato dai vigili del fuoco Incendio in via della Scala a Firenze - l'intervento dei vigili del fuoco Notizie correlate Incendio in uno stabile in via Zia Lisa, evacuato l'edificio: sul posto i vigili del fuocoIn via Zia Lisa, al civico 28, è in corso un intervento dei vigili del fuoco per un incendio all'interno di uno stabile. Milano, incendio in appartamento: evacuato intero edificioSei squadre dei Vigili del fuoco di Milano sono impegnate da circa mezz’ora per un incendio scoppiato in una palazzina di cinque piani in via Luigi... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Incendio in via Pietrapiana a Firenze: intervento dei vigili del fuoco nella notte; Incendio sul monte Faeta, la situazione migliora: in migliaia possono rientrare a casa. Il rogo causato da sterpaglie bruciate; Fiamme all’alba in una pelletteria. Allarme rosso in via dei Cattani; Incendio in appartamento: madre e figlio in ospedale, la donna è grave. Firenze, incendio in appartamento in via Pietrapiana: edificio evacuato dai vigili del fuocoPaura a Firenze nella notte fra il 1° maggio e il 2 maggio 2026. I vigili del fuoco del sono intervenuti alle 1 in via Pietrapiana, per un incendio in un appartamento situato al 4° piano di un condomi ... firenzepost.it #UnPoeticoSentire Nomina Prima © Francesco S. F. #photo Ferdinando Scianna- 1962 (Piazza della Signoria - Firenze) Presente in "Dormire forse sognare", celebre volume del 1992. x.com Oggi, venerdì 1° maggio, in Piazza della Signoria a Firenze, al Trofeo Marzocco, abbiamo partecipato alla storica gara tra gruppi di sbandieratori e musici svoltasi nel cuore della città, uno dei luoghi più ambiti per le rievocazioni storiche italiane. I nostri Sbandi - facebook.com facebook