Incendio sul tetto del Conad vigili del fuoco sul posto e supermercato evacuato
Nel tardo pomeriggio di lunedì 18 maggio si è verificato un incendio sul tetto di un supermercato all’interno di un centro commerciale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno evacuato il negozio per mettere in sicurezza l’area. L’incendio ha causato l’interruzione temporanea delle attività nel supermercato, senza che si registrassero feriti o altre conseguenze significative. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso al momento della stesura di questa nota.
Incendio sul tetto del supermercato Conad all'interno del centro commerciale Maximall di Capodrise. E' quanto accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì 18 maggio.Intorno alle 19,30 è stato lanciato l'allarme ai soccorritori. Ad andare a fuoco alcuni pannelli fotovoltaici posizionati sul tetto che. 🔗 Leggi su Casertanews.it
SAN FRANCESCO AL CAMPO – Incendio tetto nella notte: evacuate 4 famiglie
Sullo stesso argomento
Incendio in uno stabile in via Zia Lisa, evacuato l'edificio: sul posto i vigili del fuocoIn via Zia Lisa, al civico 28, è in corso un intervento dei vigili del fuoco per un incendio all'interno di uno stabile.
Anzano del Parco, incendio sul tetto della Coiter: vigili del fuoco e carabinieri in azioneFiamme ad Anzano del Parco, dove questa mattina 2 aprile c'è stato un incendio sul tetto della Coiter, in via Provinciale (angolo via Cavolto).
Incendio sul tetto di un edificio a Treviso: Vigili del fuoco al lavoro con 15 operatori e 5 mezzi. #Veneto #Treviso #Cronaca #Inevidenza x.com
Treviso città | Incendio sul tetto del condominio: 15 Vigili del Fuoco al lavoro facebook
Incendio sul tetto della sede dell'Alpitronic in via Castel FirmianoTante chiamate alla centrale di emergenza di Bolzano per l'alta colonna di fumo. A fuoco un inverter dell’impianto fotovoltaico. Nessun ferito ... rainews.it
CAPODRISE - Incendio al Conad: fiamme sul tetto, panico tra i clienti21:19:23 Serata di paura al supermercato Conad di via Retella (ex Giardini del Sole). Un incendio è scoppiato sul tetto della struttura, facendo divampare le fiamme sui pannelli solari. Secondo le pri ... casertafocus.net