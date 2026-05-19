Incendio sul tetto del Conad vigili del fuoco sul posto e supermercato evacuato

Nel tardo pomeriggio di lunedì 18 maggio si è verificato un incendio sul tetto di un supermercato all’interno di un centro commerciale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno evacuato il negozio per mettere in sicurezza l’area. L’incendio ha causato l’interruzione temporanea delle attività nel supermercato, senza che si registrassero feriti o altre conseguenze significative. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso al momento della stesura di questa nota.

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