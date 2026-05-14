BPER Banca Private Cesare Ponti è Banca Ufficiale della Federazione Italiana Golf

Da bergamonews.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

BPER Banca Private Cesare Ponti è diventata la banca ufficiale della Federazione Italiana Golf. La collaborazione tra la FIG e la banca si basa su valori condivisi. La banca, specializzata nel private banking e nella consulenza ai grandi patrimoni, fa anche parte del Centro Investimenti del Gruppo BPER. La partnership è stata annunciata senza specificare dettagli aggiuntivi sul contratto o le modalità di collaborazione.

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Nasce da una profonda affinità di valori la partnership tra la Federazione Italiana Golf (FIG) e BPER Banca Private Cesare Ponti, banca specializzata nel private banking e nella consulenza ai grandi patrimoni, nonché Centro Investimenti del Gruppo BPER. Strategia, metodo, disciplina e attenzione al dettaglio guidano il golfista sul green, così come l’attività di consulenza della banca, fondata su fiducia, ascolto e supporto personalizzato orientato alla creazione di valore nel tempo per le persone e per i territori. Per le stagioni 2026 e 2027 il logo di BPER Banca Private Cesare Ponti sarà presente sulle divise ufficiali degli atleti delle Squadre Nazionali Dilettanti FIG, maschili e femminili, in tutte le categorie, accompagnando i giovani talenti italiani nel loro percorso sportivo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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