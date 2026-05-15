Bomba contro la banca BPER a Frattaminore nella notte ladri in fuga coi soldi dell'ATM

Nella notte a Frattaminore, un furto ha coinvolto un bancomat della banca BPER situato in piazza Atella. I malviventi hanno fatto esplodere l’ATM e sono fuggiti con il denaro contenuto, ancora da quantificare. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine per i rilievi e le indagini. La banca non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, mentre le autorità stanno analizzando eventuali telecamere di sorveglianza della zona.

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