Bomba contro la banca BPER a Frattaminore nella notte ladri in fuga coi soldi dell'ATM
Nella notte a Frattaminore, un furto ha coinvolto un bancomat della banca BPER situato in piazza Atella. I malviventi hanno fatto esplodere l’ATM e sono fuggiti con il denaro contenuto, ancora da quantificare. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine per i rilievi e le indagini. La banca non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, mentre le autorità stanno analizzando eventuali telecamere di sorveglianza della zona.
Furto nella notte a Frattaminore (Napoli): i ladri hanno fatto esplodere l'atm della banca BPER di piazza Atella, bottino ancora da quantificare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Attenzione, questo massone Peruviano ed i suoi adepti sono molto peggio del suo precedessore Argentino. Questo falso predicatore di Pace vuole la bomba atomica Mussulmana ed il cash per la cassa della banca dello stato straniero del Vaticano. x.com
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