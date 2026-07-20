La Commissione europea ha multato AliExpress con una sanzione di 550 milioni di euro, accusandola di aver venduto prodotti illegali e contraffatti. La multa è stata inflitta per violazioni del Digital Services Act, che regola le responsabilità delle piattaforme online. La decisione è stata comunicata lunedì e segue un procedimento avviato nei confronti del sito di commercio elettronico.

La Commissione europea ha annunciato lunedì di aver multato il colosso dell’e-commerce AliExpress per 550 milioni di euro per aver violato gli obblighi previsti dal Digital Services Act (DSA). La multa è legata alla valutazione e alla mitigazione dei rischi connessi alla vendita di prodotti illegali, pericolosi o contraffatti sulla sua piattaforma di e-commerce. La Commissione ha inoltre ordinato alla piattaforma di adottare le misure necessarie. Da parte sua, la società ha dichiarato di essere "fermamente impegnata a rispettare i propri obblighi" e di non essere d'accordo con la decisione e con la multa "sproporzionata". In base al DSA, l' UE può imporre sanzioni fino al 6% del fatturato globale annuo di un gruppo in caso di inadempienza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - AliExpress, stangata UE da 550 milioni per la vendita di “prodotti illegali e contraffatti”. Il precedente di Temu

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