La Commissione europea ha multato AliExpress con una sanzione di 550 milioni di euro per violazioni del Digital Services Act. La multa è stata applicata a causa della presenza di prodotti illegali e contraffatti sulla piattaforma di e-commerce. La decisione si basa sulle normative europee che regolano i servizi digitali e la vendita di beni online. La società ha ricevuto l’ingiunzione di rimuovere i contenuti non conformi.

La Commissione europea ha multato AliExpress per 550 milioni di euro per violazione degli obblighi previsti dal Digital Services Act, la legge europea sui servizi digitali. Secondo Bruxelles, la piattaforma di commercio elettronico non avrebbe valutato e ridotto in modo adeguato i rischi legati alla vendita online di prodotti illegali, non sicuri o contraffatti. Le grandi piattaforme online devono individuare i rischi sistemici presenti nei propri servizi e adottare misure efficaci per limitarli. Nel caso di AliExpress, la Commissione ritiene che questi obblighi non siano stati rispettati. La piattaforma dovrà ora intervenire e presentare un piano d’azione entro il 20 ottobre 2026, indicando le misure con cui intende correggere le violazioni contestate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - AliExpress multata dall’Ue per 550 milioni: prodotti illegali e contraffatti nel mirino

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