Una nuova maxi multa è stata inflitta dalla Commissione Ue a un colosso cinese dell’e-commerce. Stavolta a finire nel mirino è stata AliExpress, con una sanzione da 550 milioni di euro per violazione degli obblighi previsti dalle i servizi digitali europei (il Digital service act, Dsa) in materia di valutazione e mitigazione dei rischi legati alla vendita di prodotti illegali, non sicuri o contraffatti. A darne notizia è stato un comunicato ufficiale dell’esecutivo europeo, che ha ordinato alla piattaforma di adottare misure correttive e presentarle entro il 20 ottobre. Dalla Commissione Ue multa da 550 milioni di euro per AliExpress.... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - AliExpress multata per 550 milioni di euro dalla Commissione Ue: “Non ha fermato i prodotti illegali”

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EU Slaps AliExpress With Record €550 Million Fine Over Counterfeit and Illegal Products | AF1G

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