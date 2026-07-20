La Commissione europea ha inflitto una multa di 550 milioni di euro ad AliExpress, accusata di non aver adottato misure sufficienti contro la vendita di prodotti illegali sulla sua piattaforma. La decisione si basa sulla violazione della Legge sui servizi digitali (Dsa). Le autorità europee hanno rilevato che la piattaforma non ha agito adeguatamente per rimuovere contenuti e prodotti illegali, nonostante le richieste. La multa rappresenta una delle sanzioni più consistenti in ambito digitale.

Multa da 550 milioni ad AliExpress dalla Commissione europea. La piattaforma ecommerce avrebbe violato la Legge sui servizi digitali (Dsa). Secondo l’Esecutivo europeo ha adottato misure insufficienti per contrastare la vendita di prodotti illegali, pericolosi e contraffatti e ha ordinato alla piattaforma di e-commerce cinese di adeguarsi alla normativa europea. AliExpress, di proprietà del colosso Alibaba, ha tempo fino al 20 ottobre per presentare un piano d’azione alla Commissione. Per la Commissione non ha valutato correttamente se disponesse di personale sufficiente per esaminare i prodotti potenzialmente illegali e sovrastimato l’efficacia del suo sistema nell’individuare e rimuovere i prodotti illegali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - AliExpress, multa da 550 milioni dalla Ue: misure insufficienti contro la vendita di prodotti illegali

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