Alice morta nella piscina dei Bagni Segesta | indagati i due titolari del lido martedì l’autopsia

Notizia in breve

Due persone, titolari dei Bagni Segesta a Sestri Levante, sono state iscritte nel registro degli indagati per omicidio colposo dopo la morte di una donna nella piscina del lido. L’incidente è avvenuto di recente, e martedì sarà eseguita l’autopsia per accertare le cause del decesso. La Procura ha avviato le indagini per chiarire eventuali responsabilità legate alla gestione del stabilimento.