Alice morta nella piscina dei Bagni Segesta | indagati i due titolari del lido martedì l’autopsia
Due persone, titolari dei Bagni Segesta a Sestri Levante, sono state iscritte nel registro degli indagati per omicidio colposo dopo la morte di una donna nella piscina del lido. L’incidente è avvenuto di recente, e martedì sarà eseguita l’autopsia per accertare le cause del decesso. La Procura ha avviato le indagini per chiarire eventuali responsabilità legate alla gestione del stabilimento.
La Procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo il gestore dei Bagni Segesta di Sestri Levante e la sorella, legale rappresentante dello stabilimento balneare dove mercoledì pomeriggio è avvenuto il tragico incidente costato la vita ad Alice Ferrari, la bambina di 11 anni di Suisio, nell’Isola bergamasca, morta giovedì sera all’ospedale Gaslini di Genova. leggi anche. Il ricordo Suisio in lutto per Alice, morta a 11 anni in piscina: “Amava i cavalli, sognava di fare l’amazzone”. Si indaga per omicidio colposo. Ai due titolari è stato notificato un avviso di garanzia, un atto dovuto che consente ai loro difensori di partecipare agli accertamenti tecnici disposti dalla Procura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Morta a 11 anni risucchiata dal bocchettone della piscina: indagati i titolari dello stabilimento
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