Le ricerche del corpo di un uomo di 29 anni, morto nel tentativo di salvare una persona, continuano nel lago vicino a Sirmione, ma ancora senza esito. Le operazioni coinvolgono squadre di soccorso che perlustrano l’area, senza aver trovato tracce del disperso. La zona interessata si trova vicino a un pontile che si affaccia sulla piazza principale del centro storico, frequentata da numerosi turisti. La vicenda ha attirato l’attenzione locale e le ricerche proseguono senza interruzioni.

È un lunedì di (quasi) fine luglio. Ma sembra un weekend in pieno agosto. Sirmione è invasa dai turisti. Varcate le mura del castello, il pontile si affaccia su piazza Carducci. Decine di stranieri chiedono informazioni o prenotano un giro in barca. Ecco la postazione di Sirmione Tour, la società per cui lavorava Alexandru Olaisiu Sorin: originario di Braila, in Romania, 29 anni, residente a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, da anni si era trasferito con i genitori sul Garda, a Sirmione. «Il collega più bravo che avevo» dice, a fatica, Matteo. Sabato pomeriggio, poco prima delle 16, Alexandru si è inabissato nelle acque del Benaco, al largo della spiaggia Giamaica, dopo aver salvato un bimbo inglese di sette anni che annaspava in acqua e non riusciva a riavvicinarsi alla barca. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Alexandru, morto da eroe a 29 anni. A Sirmione continuano le ricerche ma il corpo non si trova

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