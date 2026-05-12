Brittintour 2026 | Alex Britti in concerto al Castello di Santa Severa
Alex Britti ha annunciato le prime dieci tappe di Brittintour 2026, un tour musicale che si svolgerà in diverse città italiane, comprese le isole. La tournée prevede anche una tappa nei pressi di Roma, e il primo concerto sarà al Castello di Santa Severa. Le date sono state comunicate ufficialmente e riguardano diverse località del Paese.
Alex Britti annuncia le prime 10 date di Brittintour 2026, un nuovo viaggio musicale che attraverserà tutta l’Italia, isole comprese, con una tappa anche nei dintorni di Roma.Brittintour 2026 toccherà numerose tappe in giro per l’Italia nelle principali arene, piazze e festival estivi. Alex.🔗 Leggi su Romatoday.it
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