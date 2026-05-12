Brittintour 2026 | Alex Britti in concerto al Castello di Santa Severa

Alex Britti ha annunciato le prime dieci tappe di Brittintour 2026, un tour musicale che si svolgerà in diverse città italiane, comprese le isole. La tournée prevede anche una tappa nei pressi di Roma, e il primo concerto sarà al Castello di Santa Severa. Le date sono state comunicate ufficialmente e riguardano diverse località del Paese.

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