Il 24 luglio, il cantautore italiano si esibirà al castello di Santa Severa, in provincia di Roma. La data fa parte del BrittinTour ’26, che ha già toccato Augusta, Erchie, Orta Nova, Milano e Romano d’Ezzelino. La tournée prosegue con concerti in diverse località, coinvolgendo varie regioni italiane. La performance programmata nel castello di Santa Severa rappresenta una delle tappe più recenti del tour in corso.

ALEX BRITTI BRITTINTOUR ’26 ARRIVA IL 24 LUGLIO AL CASTELLO DI SANTA SEVERA (RM) Il BRITTINTOUR ’26 entra sempre più nel vivo. Dopo le tappe di Augusta (SR), Erchie (BR), Orta Nova (FG), Milano – nell’ambito della rassegna Estate al Castello 2026 – e Romano d’Ezzelino (VI), Alex Britti arriva a Santa Severa (RM). Il 24 luglio si esibirà nella splendida cornice del Castello di Santa Severa, portando dal vivo l’energia e il sound che da sempre caratterizzano i suoi concerti. Con la sua chitarra inconfondibile e una naturale capacità di attraversare generi e linguaggi musicali diversi, Alex Britti continua da anni a costruire un percorso artistico personale e immediatamente riconoscibile. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Alex Britti a Santa Severa (RM) il 24 luglio

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